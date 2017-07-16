أخضر الكاراتيه ثالث آسيا في ختام البطولة القارية

صراحة – واس : حقق المنتخب السعودي للكاراتيه المركز الثالث في الترتيب العام لجدول الميداليات في ختام البطولة الآسيوية 14 للناشئين والشباب تحت 21 عام والبطولة الآسيوية 16 للكبار التي اختتمت اليوم في جمهورية كازاخستان .

كما حقق لاعبو الأخضر 17 ميدالية متنوعة بواقع ” 5 ذهب و2 فضة و10 برونزية ليتميز الأبطال السعوديين ويصلون بالترتيب العام للبطولة للمركز الثالث ، وتميز أبطال الكاراتيه السعودية في يومهم الأخير من البطولة الآسيوية بتحقيق ميداليتين ذهبيتين كانت من نصيب اللاعبين فهد الخثعمي في منافسات القتال تحت وزن 67 كجم وطارق حمادي في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم.

كما تفوق المنتخب السعودي وحقق الميدالية الفضية في منافسات القتال الجماعي بعد أن تجاوز منتخبات اليابان وكازاخستان وخسر النهائي أمام إيران .