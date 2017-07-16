استطلاع يكشف تراجع شعبية ترامب لأدنى مستوى لها منذ توليه الحكم

صراحة – وكالات : أشارت نتائج استطلاع للرأي العام نشرته اليوم الأحد صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلغت أدنى مستوى لها منذ توليه مقاليد الحكم.

ويظهر الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع قناة “أي بي سي” أن 48% من الأمريكيين يعتقدون أن قيادة بلادهم أصبحت اكثر ضعفا منذ وصول ترامب إلى الحكم في يناير/كانون الأول الماضي، مقابل 27% فقط يرون عكس ذلك.

وانخفضت نسبة التأييد لسياسة سيد البيت الأبيض منذ إبريل/نيسان الماضي من 42% إلى 36%، حسب الاستطلاع، بينما ارتفعت نسبة المعارضين إلى %58 بـ5 نقاط.

وذكر الاستطلاع أن 48% من المشاركين فيه أعربوا عن معارضتهم لطريقة أداء ترامب لمهام الرئاسة مقابل 36%، وقال 2 من كل 3 أمريكيين إنهم لا يثقون برئيسهم كثيرا، فيما أكد 48% منهم عدم ثقتهم به إطلاقا.

من جانبه، رد سيد البيت الأبيض على هذا الاستطلاع، مهاجما مرة أخرى وسائل الإعلام غير الموالية له.

وقال ترامب في تغردة نشرها على صفحته في موقع “تويتر”: “الاستطلاع الذي أجرته “أي بي سي” و”واشنطن بوست” كان غير دقيق، مع أن نحو 40% تعتبر نسبة دعم غير سيئة في الوقت الراهن”.