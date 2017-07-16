مصرع 27 شخصا جراء غرق قارب في نهر كاساي بالكونغو

صراحة – وكالات : أفادت وكالة “فرانس برس” اليوم الأحد بأن 27 شخصا لقوا مصرعهم غرقا، ولا يزال 54 آخرون في عداد المفقودين، جراء غرق قارب مكتظ في نهر كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن معظم الضحايا هم طلاب كانوا في عطلتهم الدراسية، ويكمن سبب الحادث المأساوي الذي وقع ليلة الخميس إلى الجمعة في منطقة إيديوفا جنوب غربي البلاد، في اكتظاظ القارب بالركاب، وسكر أعضاء طاقمه.

وذكرت الوكالة أن القارب غادر مدينة ديبايا الخميس متوجها إلى مدينة إيليبو التي تبعد 500 كم في الشمال الغربي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه في البلاد التي يحظى فيها النقل النهري بشعبية واسعة، بالرغم من عدم تطبيق معايير السلامة الأساسية أثناء الرحلات.