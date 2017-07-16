المنتخب الأولمبي يكمل استعداداته للتصفيات الآسيوية

صراحة – نواف العايد : استكمل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم اليوم الأحد تمارينه ضمن معسكره الإعدادي بالرياض تحضيرًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018، وذلك على الملعب الرديف لأستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وبدأت الحصة المسائية تحت اشراف المدرب صالح المحمدي بتمارين لرفع المعدل اللياقي، تلاها مران على التسديد، ثم أجرى اللاعبون تمارين تكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويستكمل الأخضر تمارينه يوم غدٍ الاثنين بحصة على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام السابعة مساءً.

إلى ذلك، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية طلال آل الشيخ في حديثه مع اللاعبين عقب المران على أهمية المرحلة المقبلة، مبينًا أنها تتطلب التركيز بشكل أكبر وبذل كل الجهود من أجل نيل بطاقة الصعود عن المجموعة والوصول إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 بالصين.

يذكر أن منتخبنا الأولمبي يستضيف مجموعته في التصفيات والتي تضم إلى جواره منتخبات البحرين، العراق، وأفغانستان، والتي من المقرر أن تنطلق منافساتها الأربعاء المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.