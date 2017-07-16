مقتل 4 جنود باكستانيين بنيران جنود من القوات الهندية في كشمير

صراحة – وكالات : وجّه الجيش الباكستاني أصابع الاتهام إلى القوات الهندية، يوم الأحد، بإطلاق النار على مركبة عسكرية باكستانية وقتل أربعة جنود كانوا على متنها في إقليم كشمير المقسم بين البلدين.

وجرى الحادث بين جيشي القوتين النوويتين في منطقة أثماقام في وادي نيلوم، في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من الإقليم المضطرب.

وقال مسؤولون عسكريون باكستانيون في المنطقة أنهم ردوا على انتهاك هندي لوقف إطلاق النار.

وأكد الجيش الباكستاني في بيان قصير أن المركبة العسكرية بعد إطلاق النار عليها سقطت في نهر نيلوم وغرق أربعة جنود، مضيفة أنه تم انتشال جثة أحدهم، وأن البحث لا يزال جاريا عن جثث الثلاثة الآخرين.

ودان رئيس وزراء باكستان نواز شريف، الهجوم الهندي هذا ، وأشاد بالرد السريع للجيش الباكستاني في إحباط الهجوم، بحسب بيان أصدره مكتبه.

هذا ولم يصدر أي رد فعل فوري من نيودلهي.

وإقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان منذ انتهاء الحكم الإستعماري البريطاني عام 1947، ويزعم كلا البلدان أحقيتهما في الإقليم كاملا، وقد خاضا حربين بسببه.