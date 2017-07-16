سيئول تستعد لطرح اقتراح على كوريا الشمالية بإجراء مفاوضات عسكرية

صراحة – وكالات : أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية الرسمية بأنه من المرجح أن تقترح سيئول في الأسبوع الجاري على كوريا الشمالية إطلاق مفاوضات عسكرية لوقف الأعمال العدائية عند الحدود بين الجارتين.

ونقلت الوكالة، اليوم الأحد، عن مصدر في حكومة كوريا الجنوبية، لم تكشف عن اسمه، قوله إن وزارة الدفاع وغيرها من الوزارات المعنية تعمل على تنسيق المقترح الجديد، بعد يوم واحد من أول رد فعل إيجابي من بيونغ يانغ على مبادرة طرحها رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في برلين يوم 6 يوليو/تموز الجاري وتهدف إلى التخفيف في حدة التوتر بالمنطقة.

يذكر أن صحيفة “رودونغ سينمون” التابعة لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم أعربت، أمس السبت، عن ارتياح بيونغ يانغ إزاء التزام رئيس كوريا الجنوبية بالإعلانين المشتركين الموقعين في عامي 2000 و2007، اللذين يهدفان إلى إطلاق التعاون الحدودي وبدء التبادل والمصالحة بين الدولتين الشقيقتين الجارتين.

وأردف المصدر أيضا أن سيئول تعد مبادرة أخرى تقضي بعقد مفاوضات بوساطة الصليب الأحمر بين الدولتين لتنظيم لقاءات بين أعضاء الأسر المشتتة في الكوريتين، بمناسبة عيد الحصاد في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

في الوقت نفسه، أشار بعض الخبراء إلى إمكانية أن تبرز الخلافات العميقة بين الدولتين أثناء المفاوضات المتوقعة، إذ لم تكتف بيونغ يانغ بمطالبة كوريا الجنوبية وقف دعايتها عند الحدود، بل ستطالب سيئول على الأرجح أيضا بالتخلي عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في المنطقة.