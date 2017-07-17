التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> التعليمية >> جامعة الباحة تنظم غداً مهرجاناً ترفيهياً بمحافظة العقيق
17 يوليو, 2017   4761

جامعة الباحة تنظم غداً مهرجاناً ترفيهياً بمحافظة العقيق

جامعة الباحة

صراحة – العقيق : تنظم جامعة الباحة ممثّلة بعمادة شؤون الطلاب غداً، المهرجان الترفيهي والإنشادي، وذلك بملاهي “طيبة الأسم” الكهربائية بمحافظة العقيق.
وأشار عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور حزام بن سعد الغامدي إلى أن المهرجان يأتي ضمن مشاركة الجامعة في فعاليات صيف منطقة الباحة 38، مبيناً أن فعاليات المهرجان تبدأ من الساعة الخامسة عصراً حتى التاسعة مساء، وتتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية للكبار والصغار، التي حرصت الجامعة على إعدادها وفق أفضل المعايير بما يحقق أعلى درجات النفع والفائدة.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA