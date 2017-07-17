جامعة الباحة تنظم غداً مهرجاناً ترفيهياً بمحافظة العقيق

صراحة – العقيق : تنظم جامعة الباحة ممثّلة بعمادة شؤون الطلاب غداً، المهرجان الترفيهي والإنشادي، وذلك بملاهي “طيبة الأسم” الكهربائية بمحافظة العقيق.

وأشار عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور حزام بن سعد الغامدي إلى أن المهرجان يأتي ضمن مشاركة الجامعة في فعاليات صيف منطقة الباحة 38، مبيناً أن فعاليات المهرجان تبدأ من الساعة الخامسة عصراً حتى التاسعة مساء، وتتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية للكبار والصغار، التي حرصت الجامعة على إعدادها وفق أفضل المعايير بما يحقق أعلى درجات النفع والفائدة.