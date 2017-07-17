إصابة صيادَيْن فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي

صراحة – وكالات : أصيب صيادان فلسطينيان، مساء امس، برصاص قوات البحرية الإسرائيلية في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن “اثنين من الصيادين الفلسطينيين أصيبا في أقدامهما برصاص قوات البحرية الإسرائيلية خلال تأديتهما عملهما في عرض بحر مدينة خان يونس.

وأشار القدرة، في تصريح نقلته وكالة “الأناضول”، إلى أنه تم نقل الجريحين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج، مضيفا أن الأطقم الطبية وصفت جراح الصيادين بـ”المتوسطة”.

من جانبه، قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في القطاع، نزار عياش، في تصريح للوكالة: “إن قوات البحرية الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر صوب صيادين في بحر مدينة خان يونس، ما أدى إلى إصابتهما على الفور”.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة إن قوات الجيش الإسرائيلي تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم المنطقة المسموح لهم بالصيد فيها والتي تبلغ من 6 إلى 9 أميال بحرية.