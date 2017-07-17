الرَّئيس العام لشؤون المسجد الحرام يُصدر قراراً بالتَّرقية في المسجد النَّبوي

صراحة – المدينة المنورة : صدر معالي الرَّئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَّبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بترقية كُلٍّ من :

– محمد بن سيد عليم الدين إلى المرتبة الثالثة عشرة .

– صالح بن خالد علي المزيني إلى المرتبة الثالثة عشرة .

وأعرب معالي الرَّئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تهنئته, والدعاء لهما بالتوفيق والسداد وأن تكون الترقية حافزاً لهما لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة – حفظها الله-.