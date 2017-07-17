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17 يوليو, 2017   3519

مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بهجوم انتحاري في مدينة بيشاور الباكستانية

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صراحة – واس : لقي ضابط وجندي من رجال القوات شبه العسكرية الباكستانية مصرعهما وأصيب ستة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة جراء هجوم انتحاري استهدف صباح اليوم سيارة للقوات شبه العسكرية في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان .
وأوضح مسؤول الشرطة في بيشاور عمران ملك ، أن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من سيارة للقوات شبه العسكرية في منطقة ” حيات آباد ” ببيشاور مما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل ضابط برتبة “رائد” وجندي كانا على متنها، وإصابة ستة أشخاص آخرين معظمهم من المارة .
وبين أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة , وتم تطويق المنطقة ، ونقل الضحايا إلى المستشفى .
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير .

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