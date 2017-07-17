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17 يوليو, 2017   3864

مدير عام حرس الحدود يتابع سير العمل بمركز الرامس ويعزى أسرة الشهيد محمد هزازي

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صراحة – القطيف : قام معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي مساء أمس الأحد الموافق ٢٢/ ١٠ / ١٤٣٨ هـ بزيارة لمركز الرامس التابع لقطاع حرس الحدود بالقطيف بالمنطقة الشرقية اطلع فيها على سير العمل بعد حادثة إطلاق النار الذي تعرضت له إحدى دوريات حرس الحدود من مصدر مجهول أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف مما نتج عنه إستشهاد الجندي أول / محمد حسين هزازي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله من الشهداء، وإصابة الجندي أول / خالد معبّر حكمي.. هذا وقد وقف الفريق البلوي على موقع الاعتداء الآثم مؤكداً الإصرار على مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص وان هذه الأعمال المشينة لن تزيد رجال حرس الحدود إلا عزيمة واصرارا وقوة على اجتثاث هذه الفئة الباغية، كما شدّدَ على التقيدبالتعليمات التي تضمن أمن وسلامة منسوبي الجهاز من ضباط وأفراد أثناء قيامهم بواجباتهم ومهامهم واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتلافي وقوع أي مكروه لاقدر الله ، سائلًا الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

يأتي ذلك بعد أن قام الفريق البلوي بأداء واجب العزاء  لأسرة وذوي شهيد الواجب محمد هزازي ،  في منزلهم بمحافظة الخُبر التابعة للمنطقة الشرقية.والاطمئنان على صحة المصاب.

يأتي ذلك بعد أن قام الفريق البلوي بأداء واجب العزاء  لأسرة وذوي شهيد الواجب محمد هزازي ،  في منزلهم بمحافظة الخُبر التابعة للمنطقة الشرقية.والاطمئنان على صحة المصاب الجندي أول / خالد معبّر حكمي الذي تماثل للشفاء وعاد الى ميدان العز والشرف.
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