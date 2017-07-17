“العمل والتنمية الاجتماعية”: بدء تطبيق النسب الجديدة لبرنامج “نطاقات” 12 ذي الحجة المقبل

صراحة-الرياض:جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التزامها ببدء تطبيق النسب الجديدة في برنامج “نطاقات” في الـ 12 من شهر ذي الحجة القادم، مؤكدة أن إقرار نسب التوطين المطلوبة من قبل منشآت سوق العمل في برنامج “نطاقات” يأتي في سياق التعامل الفعّال مع المتغيرات في سوق العمل المحلي.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل،إلى أن برنامج “نطاقات” يهدف إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.

وقال: حددت الوزارة نسب التوطين وفقًا لأنواع الأنشطة الاقتصادية للمنشآت وأحجامها، وليصبح عنصر المقارنة أكثر عدلا بين المنشآت المتشابهة في النشاط والحجم، فقد استحدثت الوزارة بعض الأنشطة الجديدة، كما أعادت تقسيم المنشآت صغيرة الحجم إلى منشآت صغيرة ( أ ) ومنشآت صغيرة ( ب ).

وأوضح أباالخيل أن تطوير “نطاقات” يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التوطين في برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أنه بإمكان أصحاب العمل الاطلاع على نسب برنامج “نطاقات” المحدّثة عبر زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “نطاقات” على موقع الوزارة من الرابط: nitaqat.mlsd.gov.sa، لمراجعة النطاق الجديد للمنشأة بعد تطبيق النسب الجديدة.