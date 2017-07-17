بلدية حفر الباطن تغلق ثلاثة مخابز يدوية مخالفة

صراحة-حفر الباطن:نفذت بلدية محافظة حفر الباطن جولات ميدانية أسفرت عن إغلاق ثلاثة مخابز .

وأفاد رئيس البلدية المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني, أن اغلاق وتغريم المخابز جاء لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية وعدم استخدام الأكياس الورقية إضافة إلى رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالصحة بالعامة.

وأكد الحسيني استمرار الجولات التفتيشية في المحلات التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية, داعياً المواطنين والمقيمين في محافظة حفر الباطن للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية من خلال الأجهزة الذكية بالصوت والصورة إضافة إلى خدمة 940 المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم.