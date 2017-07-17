أمانة نجران تواصل العمل بمشروع تأهيل سوق الفواكه والخضار بحي الفيصلية

صراحة-نجران:تُواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في تأهيل وتطوير سوق الفواكه والخضار واللحوم بحي الفيصلية, حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حوالي 57% وبتكلفة تقديرية تُقارب 13 مليون ريال.

وقال أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق: إن المشروع سيكون إضافة للتجار والمتسوقين من حيث الطراز المعماري والمساحات للمحلات والمواقف, حيث يتميز السوق بموقعه الجغرافي في وسط حي الفيصلية مما يسهل عملية الشراء, بالإضافة إلى توفر العديد من الأنشطة والخدمات داخل السوق.

من جهته أكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المشروع يقع على مساحة 21.250 متراً مربعاً وبلغت نسبة الإنجاز 55% وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 12.997.549ريالًا, وأنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للمحلات “المرحلة الأولى” وجار العمل على تشطيب الواجهات الخارجية بالإضافة الى أعمال الموقع العام.

. وأبان أن المشروع يتكون من 9 مبانٍ تشمل إقامة أكثر من 56 محلاً تجارياً لبيع التمور والعسل والألبان والدواجن والبيض والمواد التموينية والأسماك واللحوم والفواكه والخضار والورقيات، إضافة إلى مسجد وحديقة ومكاتب إدارية ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين.

من جانبه أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن المشروع يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لبيع جميع احتياجات السكان من المواد والخضار والفواكه في مكان واحد ويعد أحد نقاط الجذب الرئيسة لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة ودعم الأنشطة التجارية حول محيطة كما يتميز بمراعاته لسهولة الحركة والتنقل داخل السوق من حيث الدخول والخروج لتفادي الاختناقات المرورية.