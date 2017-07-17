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17 يوليو, 2017   3335

بلدية وسط الدمام بالتعاون مع دوريات أمن الطرق تتلف 300 كلجم من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي

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صراحة-الرياض:أتلفت بلدية وسط الدمام 300 كيلوغرام لحوم أبقار وأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي اثناء ضبط المختصين الصحيين بالبلدية وبالتعاون مع دوريات أمن الطرق، لسيارة تقوم بنقل اللحوم، تفتقر الى ابسط اشتراطات الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أنه وبالتعاون مع دوريات أمن الطرق، تم ضبط سيارة من نوع نقل خاص تقوم بنقل اللحوم الطازجة لأحد الملاحم دون توفير أي من الاشتراطات الصحية الخاصة بنقل اللحوم وقد تم اتلاف المضبوطات وحجز السيارة وتغريم المخالف حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وشكر الغامدي قيادة دوريات أمن الطرق على تعاونها الدائم مع البلدية، والذي يساهم في ضبط المخالفين ومنعهم من تجاوزهم للأنظمة والتعليمات والحفاظ على صحة المستهلكين.

وأشار الى أن هذا يأتي ضمن جهود المختصين الصحيين في بلدية وسط الدمام وتعاون دوريات أمن الطرق، واستمرارا لتشديد الرقابة على السيارات الناقلة للمواد الغذائية وضرورة التزامها بالشروط الصحية، متوعدا المخالفين بإيقاف وحجز السيارات المخالفة وكذلك سيتم إغلاق وتغريم المحلات المستقبلة للمواد الغذائية المخالفة للنقل السليم والصحي، حماية وحفاظا على المستهلكين من الأضرار الصحية على مصادر الأغذية.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرة الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.

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