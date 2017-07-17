بلدية وسط الدمام بالتعاون مع دوريات أمن الطرق تتلف 300 كلجم من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي

صراحة-الرياض:أتلفت بلدية وسط الدمام 300 كيلوغرام لحوم أبقار وأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي اثناء ضبط المختصين الصحيين بالبلدية وبالتعاون مع دوريات أمن الطرق، لسيارة تقوم بنقل اللحوم، تفتقر الى ابسط اشتراطات الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أنه وبالتعاون مع دوريات أمن الطرق، تم ضبط سيارة من نوع نقل خاص تقوم بنقل اللحوم الطازجة لأحد الملاحم دون توفير أي من الاشتراطات الصحية الخاصة بنقل اللحوم وقد تم اتلاف المضبوطات وحجز السيارة وتغريم المخالف حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وشكر الغامدي قيادة دوريات أمن الطرق على تعاونها الدائم مع البلدية، والذي يساهم في ضبط المخالفين ومنعهم من تجاوزهم للأنظمة والتعليمات والحفاظ على صحة المستهلكين.

وأشار الى أن هذا يأتي ضمن جهود المختصين الصحيين في بلدية وسط الدمام وتعاون دوريات أمن الطرق، واستمرارا لتشديد الرقابة على السيارات الناقلة للمواد الغذائية وضرورة التزامها بالشروط الصحية، متوعدا المخالفين بإيقاف وحجز السيارات المخالفة وكذلك سيتم إغلاق وتغريم المحلات المستقبلة للمواد الغذائية المخالفة للنقل السليم والصحي، حماية وحفاظا على المستهلكين من الأضرار الصحية على مصادر الأغذية.

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