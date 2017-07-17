حصري-مسؤول أمني كردي: من شبه المؤكد أن زعيم تنظيم الدولة ما زال حيا

صراحة-وكالات: قال لاهور طالباني المسؤول الكردي الكبير في مكافحة الإرهاب يوم الاثنين إنه متأكد بنسبة 99 بالمئة من أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية ما زال على قيد الحياة وأنه موجود جنوبي مدينة الرقة السورية وذلك بعد تكهنات بأنه قُتل.

وقال في مقابلة مع رويترز “البغدادي حي بالتأكيد. لم يمت. لدينا معلومات بأنه حي. ونعتقد بنسبة 99 بالمئة أنه حي”.

وأضاف “لا تنسوا جذوره التي تمتد لوقت تواجد تنظيم القاعدة في العراق. كان يختبئ من أجهزة الأمن. إنه يعرف ما يفعله جيدا.”

وأنهت قوات الأمن العراقية حكم تنظيم الدولة الإسلامية للموصل الذي دام ثلاث سنوات ويتعرض التنظيم لضغوط كبيرة في الرقة وهي معقل آخر لدولة الخلافة التي أعلنها التنظيم والتي تتداعى حاليا.

ولكن طالباني قال إن تنظيم الدولة الإسلامية يغير تكتيكاته رغم تراجع معنويات مقاتليه وإن القضاء على التنظيم قد يحتاج لثلاثة أو أربعة أعوام.

وأضاف لرويترز أن التنظيم سيلجأ بعد هزيمته إلى شن حرب عصابات على غرار تنظيم القاعدة ولكن بصورة أشد عنفا.

وتابع أن من المتوقع أن يكون زعماء تنظيم الدولة في المستقبل من ضباط المخابرات الذين خدموا تحت قيادة صدام حسين والذين يعود لهم فضل وضع استراتيجية التنظيم.