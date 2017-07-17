بلدية الطوال تدشن 32 حاوية نفايات ذكية وصديقة للبيئة

صراحة – خالد الحسين : نجحت بلدية محافظة الطوال ، في تشغيل 32 حاوية نفايات ذكية وصديقة للبيئة تعمل على الطاقة الشمسية وذات شكل فني جاذب وطارد للبعوض وكافة الحشرات.

وأبان رئيس البلدية المهندس أسامة الزكري، في تصريح اليوم ، أن المشروع يهدف إلى المحافظة على البيئة وتقليل انتشار البعوض والحشرات حول حاوية النفايات، مشيراً إلى أنها تعمل دون تدخل كهربائي وتعتمد اعتماداً كلياً على الطاقة الشمسية.

وشرح المهندس الزكري ، أن الحاوية تحتوي على لوحة إلكترونية تمت برمجتها بحيث تعمل من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الرابعة فجراً، وتسفيد منها البلدية من ناحية إعلانية واستثمارية، لافتاً الانتباه إلى أنه تم تصنيع 32 حاوية تم توزيعها في عدد من الشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات العامة والأسواق ومجمعات المدارس في المحافظة.

وقال : “إن أصوات المدافع وقذائف الغدر الحوثية لم تمنع سواعد البناء العاملة في بلدية محافظة الطوال من مواصلة الريادة والتميز في توفير الخدمات البلدية المتميزة، والمحافظة على صحة البيئة، حتى أصبحت تلك المحافظة الحدودية نموذجاً لبقية المحافظات”.

وكان إنتاج هذا النوع من الحاويات ، قد تم بعد عقد تعاون بين بلدية الطوال وإحدى المؤسسات المهتمة بجانب التقنية ، واستمر العمل على إنتاجها عدة شهور عقدت خلالها عدة ورش عمل ومراجعة للفكرة والتصميم.