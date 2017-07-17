الاتحاد السعودي يوقع مذكرة شراكة مجتمعية للشهداء

صراحة – فيصل القحطاني : وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية بمقر الاتحاد بمدينة الرياض اليوم، شراكة مجتمعية مع الجمعية الخيرية لذوي شهداء الواجب (واجب)، حيث شهد التوقيع نائب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية سعود العويس .

ويأتي توقيع الاتحاد السعودي مع اللجنة كأول شراكة مجتمعية ستكون بدايةً للعديد من الاتفاقيات لتدعيم التعاون بين الجانبين.

وأكد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر أن الاتحاد حريص على تفعيل المشاركة الاجتماعية، مبيّنًا أن هذه الاتفاقية تعد خطوة أولى لعدد من الاتفاقيات المستقبلية التي ستكون متنوعة بحيث يستفيد منها أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستساعد في حضور ذوي الشهداء للمباريات المحلية، بالإضافة إلى سعينا بتفعيل هذه الاتفاقية مع الأندية بحيث يستفيد ذوي الشهداء من مرافق الأندية، إلى جانب عدد من الأفكار والرؤى التي سنسعى إلى تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.