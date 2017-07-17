جامعة طيبة تدشن معرضا لـ القبول في أحد أسواق المدينة

صراحة – خالد الحسين : أقامت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة معرضا يتيح للجمهور التواصل مع فريق العمادة والإجابة عن الاستفسارات المختصة بالقبول وذلك في أحد أسواق المدينة المنورة أمس ويستمر لخمسة أيام.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. أنس الغوث إن فكرة المعرض أتت من واقع رغبة العمادة في الاقتراب من المجتمع ومنح الطلبة وعائلاتهم فرصة التواصل المباشر مع موظفي العمادة للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالقبول، موضحاً أن تسعى إلى التنوع في تقديم خدماتها سواء عبر التواصل المباشر أو عبر موقع الجامعة الرسمي وموقع عمادة القبول، ومواقع التواصل الاجتماعي , و مسار المعاملات الإلكترونية . وأنه في هذا العام تم إضافة فكرة المعرض للقرب من المجتمع.

وبين د. الغوث أن المعرض المقام حاليا في ( الراشد مول ) حظي بإقبال جيد من الزوار الراغبين في الانضمام للجامعة, ومن الطلاب الذين تقدموا باستفسارات عن عملية القبول والتسكين في الكليات, والإشكالات التي تواجههم, والتي تم التعامل معها في نفس الموقع .

من جهته أوضح مدير وحدة النظم بعمادة القبول والتسجيل الأستاذ عزت بشناق أن عمادة القبول والتسجيل جندت طاقما محترفا ومتميزا لاستقبال كافة الاستفسارات والتي تمحورت حول : (القبول بشكل عام , والتسكين في الكليات بعد السنة التحضيرية, والتحويل, وقبول طلاب المنح، مضيفا أن المعرض يقام في الفترة المسائية من الخامسة عصرا وحتى العاشرة مساء , ومدته حوالي خمسة أيام.