ميلانو يتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس بيليا من لاتسيو

صراحة – وكالات: قال نادي ميلانو الذي سبق له الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم 18 مرة إنه ضم لصفوفه لاعب الوسط الأرجنتيني المخضرم لوكاس بيليا لاعب لاتسيو وارتبط معه بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

وكان بيليا (31 عاما) فاز بلقب الدوري البلجيكي أربع مرات مع أندرلخت قبل الانتقال للاتسيو في العاصمة الايطالية في 2013.

وفي الموسم الماضي أحرز بيليا أربعة أهداف في 29 مشاركة على مستوى الدوري الايطالي مع لاتسيو.

واحتل لاتسيو المركز الخامس بين فرق الدوري في نهاية الموسم الماضي.

وقال ميلانو عبر موقعه الرسمي على الانترنت “يسعد نادي ميلانو أن يعلن تعاقده مع لوكاس بيليا لاعب لاتسيو. وقع اللاعب على عقد لمدة ثلاثة أعوام ينتهي في يونيو 2020”.

وأضاف ميلانو “لاعب الوسط الأرجنتيني هو لاعب من نوعية عالية وصاحب حس فني متميز. وهو عنصر مهم في الملعب وخارجه. كما أنه بارع في صنع اللعب وله رؤية في الملعب إضافة إلى تميزه في تنفيذ الركلات الثابتة”