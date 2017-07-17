وست بروميتش الإنجليزي يتعاقد مع المصري أحمد حجازي

صراحة – وكالات: أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي عن تعاقده مع المدافع المصري أحمد حجازي على سبيل الإعارة لمدة عام.

ويحق للنادي الإنجليزي شراء حجازي، 26 عاما، بصفة نهائية بعد نهاية فترة الإعارة.

وكان حجازي يلعب للأهلي المصري منذ عامين، بعدما رحل عن نادي فيورينتينا الإيطالي عام 2015، بعد فترة عانى خلالها من الإصابة.

وقال المدير الفني لنادي وست بروميتش، توني بوليس: “إنه إضافة جيدة للفريق، فهو لاعب من طراز جيد، ولعب لأندية جيدة.”

وأضاف: “لو قدم أداء جيدا، فقد اتفقنا بالفعل على انتقاله بشكل دائم. إنها صفقة جيدة للغاية بالنسبة لنا.”

وكان حجازي قد اختير ضمن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2017، والتي وصل فيها المنتخب المصري للمباراة النهائية وخسرها أمام الكاميرون.

وسافر حجازي إلى هونغ كونغ للانضمام لصفوف وست بروميتش ألبيون، الذي يستعد للموسم الجديد ويخوض مباراة ودية أمام ليستر سيتي يوم الأربعاء، رغم أنه ما زال ينتظر الحصول على البطاقة الدولية.

وأنهى وست بروميتش الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز العاشر، بعدما جمع 45 نقطة.

وبذلك يصبح اللاعب المصري الرابع حجازي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب كل من محمد صلاح ورمضان صبحي ومحمد النني.