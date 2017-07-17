انطلاق الفصل الصيفى لطالبات المرحلة الثانوية بالخرج

صراحة – نواف العايد : انطلقت بمدينة السيح الدراسة بالفصل الصيفي لطالبات المرحلة الثانوية في الخرج بانتظام 410 طالبة في 47 شعبة لنظامي المقررات والفصلي وذلك في مقر الثانوية الثامنة في حي الخزامى غرب السيح ، ومقر الثانوية الثانية عشر في حي النزهة شرق السيح.

وأوضح مدير عام تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبد الجبار ان الإدارة سخرت الإمكانات والتجهيزات والكوادر البشرية لضمان استفادة الطالبات من برامج الفصل الصيفي ، مبينًا أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكّر باستقبال الطالبات وتسجيل رغباتهن في النظامين الفصلي والمقررات وسط إشراف ومتابعة وتقديم المساعدة من قبل فريق التسجيل بالمدارس لاختيار المقررات الملائمة لخططهن ، وتم إعداد الجداول وبدء الدراسة في الوقت المحدد بمتابعة رئيسة الإشراف هدى العتيبي التي قدمت الدعم والمساندة لفريق العمل بالمدرستين لضمان جودة العمل وتلبية أكبر قدر ممكن من رغبات الطالبات.

‏ وأشار الدكتور العبدالجبار إلى أن اختيار مواقع المدارس بإحياء مدينة السيح تم بعد دراسة ظروف ومواقع سكن الطالبات وذلك من قبل اللجنة المشكلة بالإدارة ، بما يلبي رغباتهن في مواقع يسهل الوصول إليها.