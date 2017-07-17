المنتخب الأولمبي يواصل استعداداته للقاء البحرين

صراحة – خالد الحسين : واصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم الاثنين تمارينه ضمن معسكره الإعدادي بالرياض تحضيرًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018، وذلك على الملعب الرديف لأستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وبدأت الحصة التدريبية تحت اشراف المدرب صالح المحمدي بتمارين لياقية، تلاها مران تكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمرانين للشقين الهجومي والدفاعي.

ويختتم الأخضر استعداداته يوم غدٍ الثلاثاء لمواجهة شقيقه البحريني بعد غدٍ الأربعاء بحصة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الثامنة مساءً.

تابع المران، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل البطي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخبات السنيّة طلال آل الشيخ.

من جهة أخرى بيّن لاعب منتخبنا الأولمبي سامي النجعي أهمية المرحلة المقبلة للأخضر في التصفيات الآسيوية، مؤكدًا عزمه وزملاءه على تحقيق أفضل النتائج في المباريات للظفر ببطاقة التأهل، ومشددًا في الوقت ذاته على أهمية دعم الجماهير السعودية لمنتخب بلادها في المنافسات المقبلة، في حين أكد زميله اللاعب عبدالعزيز العرياني على أهمية التركيز من أجل تحقيق الهدف القريب الذي يكمن في التأهل لكأس آسيا 2018، مطالبًا كل محبي الأخضر بالوقوف مع الفريق والدعم في المباريات الثلاث المقبلة.