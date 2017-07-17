انطلاق فعاليات وبرامج خيمة أبها السياحية بحى المنسك

صراحة – خالد الحسين : انطلقت مساء اليوم فعاليات وبرامج خيمة أبها السياحية الدعوية التاسعة في حي المنسك بأبهـا, بتنظيم من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها, ضمن فعاليات مهرجان صيف أبها يجمعنا لهذا العام, بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور حجر بن سالم العماري.

وافتتحت الفعاليات بمحاضرة لمعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي بعنوان ” الشباب والمستقبل “.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر لمدة أسبوعين على العديد من الأنشطة والفعاليات الصيفية للرجال والنساء والأطفال منها إقامة الندوات والمحاضرات الدينية والدورات التدريبية والمسابقات الثقافية والألعاب الرياضية والشعبية، إضافة إلى تخصيص العديد من الخيام لتوعية الجاليات وترفيه الأطفال وتدريب وتعليم الشباب والفتيات.

وثمن الدكتور العماري دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقه عسير لفعاليات الخيمة وحرصه على دعم مناشط الدعوة السياحية في المنطقة، التي كان لها الأثر البارز في إنجاح فعاليات الخيمة المستمرة.