ناشئين الأخضر يتغلب على فريق قلوة وديا

صراحة – فيصل القحطانى : تغلّب منتخبنا الوطني لدرجة الناشئين لكرة القدم على فريق نادي قلوة لدرجة الشباب بهدف دون رد عن طريق اللاعب ناصر هدهود في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، وذلك ضمن معسكر الأخضر التحضيري استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2018.

من جهةٍ ثانية، يعاود منتخبنا الوطني تدريباته اليومية صباح غدٍ الثلاثاء بمران في الصالة الرياضية بمقر سكن البعثة، في حين سيجري حصة تدريبية مسائية على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في الخامسة مساءً.