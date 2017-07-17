منتخب الشاب يتغلب على البحرين ودياً بهدفين



صراحة – محمد المحسن : تغلب منتخبنا الوطني لدرجة الشباب على شقيقه منتخب البحرين للشباب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الثاني الذي جمع المنتخبين اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك فهد بالحوية خلال معسكر منتخبنا الوطني الإعدادي المقام في محافظة الطائف.

وأحرز الأخضر هدف التقدم في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب غلاب العنزي، ومع مرور 22 دقيقة من زمن الشوط الثاني تمكن لاعب منتخبنا عبدالمحسن القحطاني من إضافة الهدف الثاني، في حين تمكن منتخب البحرين من تقليص الفارق عند الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

من جهة ثانية، اختتم أخضرنا الشاب معسكره الإعدادي في الطائف مساء اليوم، حيث من المقرر أن تعود البعثة إلى الرياض ظهر يوم غدٍ الثلاثاء، على أن تنطلق المرحلة الثانية من الإعداد يوم 21 يوليو الجاري وتستمر حتى الحادي عشر أغسطس المقبل في دولة تونس، حث يخوض من خلالها عدد من المباريات الودية.