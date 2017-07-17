الجيش الباكستاني يحتج على مقتل أربعة من جنوده بنيران هندية

صراحة – واس : احتج الجيش الباكستاني على مقتل أربعة من جنوده بنيران أطلقتها القوات الهندية أمس على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن مدير العمليات العسكرية اللواء ساحر شمشاد ميرزا أجرى اليوم اتصالاً بنظيره الهندي عبر الخط الساخن القائم بين جيشي البلدين وأبلغه احتجاجه الشديد إزاء هذه العملية , مشيرًا إلى أن انتهاك وقف اتفاقية وقف اطلاق النار ستزيد التوتر الحدودي وستؤدي إلى صعوبة تحرك قوات البلدين على جانبي الحدود المشتركة.

كما حذر ميرزا الجانب الهندي باحتفاظ الجيش الباكستاني بحق الرد على أي إطلاق نار من قبل الجانب الهندي في المستقبل.