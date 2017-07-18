كندا تستعين بالجيش لمكافحة حرائق الغابات بعد إجلاء 39 ألف شخص

صراحة – وكالات : قال رالف جوديل وزير الأمن العام والطوارئ في كندا إن بلاده ستستعين بطائرات عسكرية في مكافحة حرائق غابات آخذة في الانتشار بسرعة في كولومبيا البريطانية غرب كندا والتي أجبرت 39 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وأضاف أن استراليا سترسل 50 رجل إطفاء لمساعدة بلاده في مكافحة الحرائق.

وقال جوديل للصحفيين إن الحكومة المحلية قدمت طلبين للحكومة الاتحادية للحصول على مساعدة من الجيش في مقاومة الحرائق التي قال إن من المتوقع أن تتفاقم.

وأرسل الجيش طائرتين وخمس طائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإجلاء والنقل. وقال سكوت برادسلي المتحدث باسم جوديل إن من المقرر وصول رجال الإطفاء الاستراليين يوم 19 يوليو تموز.

وذكرت وزارة الغابات والأراضي والموارد الطبيعية في كولومبيا البريطانية أن الحكومات المحلية أصدرت أكثر من 12 أمرا بالإخلاء في اليومين الماضيين بما يرفع عدد من يتم إجلاؤهم إلى 39 ألفا من 14 ألفا الأسبوع الماضي.

وخصص إقليم كولومبيا البريطانية، الذي أعلن هذا الشهر أول حالة طوارئ بالمنطقة منذ عام 2013، تمويلا للطوارئ بقيمة 100 مليون دولار كندي (78 مليون دولار). وسيوزع الصليب الأحمر الكندي مقررات مالية تبلغ 600 دولار كندي لمساعدة النازحين فيما ستصرف المبالغ المتبقية على إعادة البناء.

ووافقت إدارات أخرى على إرسال نحو 260 جنديا إضافيا للمنطقة.

وتستعر الحرائق على مساحة تتراوح بين 150 إلى 350 كيلومترا شمال شرقي فانكوفر وأثرت على المرافق العامة والصناعات وأنشطة التعدين.

وكانت حرائق غابات في العام الماضي بإقليم ألبرتا المجاور تسببت في نزوح نحو 88 ألف شخص وتلف مساحات كبيرة من الأراضي.