2267 وصفة طبية تصرفها صيدلية العيادات التخصصية للأشقاء السوريين في مخيم الزعتري

صراحة-الرياض:صرفت صيدلية العيادات التخصصية السعودية 2267 وصفة طبية للأشقاء من اللاجئين السوريين في مخيم شملت أنواعا عديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية للحالات المرضية التي راجعت العيادات خلال الاسبوع الـ 236 من بداية عملها .

وأوضح المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني أن صيدلية العيادات السعودية تقدم خدماتها الطبية من خلال التنسيق والتعاون الدائم مع عيادات الاختصاص لضمان حصول كل مستفيد من الأشقاء اللاجئين السوريين على العلاج المناسب لحالته المرضية ، مبرزا حرص العيادات السعودية على تأمين جميع المتطلبات الدوائية التي يحتاجها الشقيق السوري وأفراد أسرته .

من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية ومن خلال عياداتها الطبية المتخصصة داخل مخيم الزعتري تقوم باستمرار على رفد كافة المرافق الطبية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بما يحقق الهدف السامي المنشود لخدمة الشقيق السوري .

من جهتهم عبر الاشقاء السوريون المستفيدون من الخدمات الطبية التي تقدمها العيادات عن مدى رضاهم عن المستوى المتقدم والعالي لهذه الخدمات الطبية المتميزة داخل العيادات التخصصية السعودية .