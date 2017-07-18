التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> التعليمية >> تعليم تبوك يصرف أكثر من 32 مليون ريال مكافآت للطلاب
18 يوليو, 2017   3956

تعليم تبوك يصرف أكثر من 32 مليون ريال مكافآت للطلاب

635754603265839812

 

صراحة-تبوك:بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صرف مبلغ 32،405،427 ريالاً ،إعانات ومكافآت للطلاب والطالبات في مدارس المنطقة، للعام الدراسي الجاري بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المسوغة لصرفها.
وأفاد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري، أن الإعانات والمكافآت تشمل الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وبكل فئاتها والمدارس النائية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة.
وأشار إلى أن المبالغ الواردة إلى الإدارة ستودع في حسابات المستفيدين البنكية عبر نظام الصرف السريع بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA