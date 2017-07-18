حملات على المحال الغذائية والمطاعم ببلدية الشوقية بمكة المكرمة

صراحة-مكة المكرمة:نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة اليوم حملات رقابيةعلى عدد من المطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية بهدف الرفع من مستوى الإصحاح البيئي والقضاء على المخالفات.

وبين رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أنّ البلدية تقوم خلال هذه الفترة بحملات رقابية مكثفة، حرصاً على التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وسلامة المواد المقدمة في المحال الغذائية خاصة خلال الإجازة الصيفية، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تتطلب توفير الأجواء الصحية لضمان سلامة المواد الغذائية.

وأفاد أنه تم ضبط العديد من المخالفات الصحية والبيئية والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد رصد عدد من الملاحظات مثل الأطعمة التالفة ووجود حشرات وبعض المخالفات التشغيلية والتخزين في ظروف غير صحية وتمت مصادرة محتويات الموقع التي شملت (7) أنابيب غاز و (12) طاولة خشبية وأفران كهربائية وأواني منزلية تالفة إضافة إلى و(14) صندوق مواد غذائية و(7) أكياس بطاطس و(7) صناديق خضروات .