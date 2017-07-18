مركز اتصال “العمل والتنمية الاجتماعية” يتفاعل مع 95% من المكالمات الواردة في شهر مايو

صراحة-الرياض:كشف التقرير الإحصائي الصادر حديثًا عن وكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إجابة مركز الاتصال بالوزارة على ما يقارب من 95.38% من المكالمات الواردة للمركز، وذلك خلال شهر مايو 2017.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس مدى اهتمامها بعملائها والتواصل معهم وتلبية احتياجاتهم بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذا التطور في خدمة العملاء قلّص عدد الشكاوى إلى 3408 منذ بداية عام 2017 وحتى شهر يونيو الماضي.

من جهة أخرى، سجّل موقع الثقافة العماليّة التابع لوكالة خدمة العملاء 471.621 زائراً حتى نهاية مايو الماضي، فيما وصل عدد زائري الموقع في 2016 إلى 1.191.729 زائراً.

وأشار التقرير إلى أن 52% من العملاء، يعدون موقع الثقافة العماليّة أحد قنوات الاتصال المفضلة لديهم، مبيناً أن إجمالي الاستفسارات على الخدمة حتى نهاية مايو الماضي بلغت 13.704 استفسارات، في حين وصل العدد في 2016 إلى 40.932 استفساراً.

في حين جاءت الاستفسارات عن “عقد العمل” بـ 2.644 استفسارا، ومن ثم “الإجازات” بـ 1.795 استفسارا، و “مكافأة نهاية الخدمة” بـ 1.346 استفسارا، و 1.260 استفسارا متعلقا بـ “الأجور”، ومن ثم تنوعت باقي الاستفسارات بين “عمل المرأة” و”مساند” و”برنامج حماية الأجور” و”شؤون الوافدين”، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالوزارة