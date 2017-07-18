خلال 6 أشهر: مركز القلب في حائل يجري 20 عملية قلب مفتوح و 755 قسطرة

صراحة-حائل:تمكَّن مركز القلب بحائل من إجراء 1054 تدخل طبي خلال الستة أشهر الماضية، وأستطاع خلالها كسب الكثير من ثقة المراجعين، حيث أتم وبنجاح تام بفضل الله إجراء 20 عملية قلب مفتوح و 755 قسطرة كشفية و263 توسيع للشرايين وتركيب دعامة وعدد 15منظم مؤقت للقلب و 9 منظمات دائمة وعدد 10 منظمات صادمة للقلب فيما تم زراعة (2) جهازين (مشترك صادم للقلب ومعالج إعادة التوقف القلبي) وعمل أشعة مقطعية واحدة لشرايين القلب.

ويوفر المركز على العديد من المرضى عناء السفر من خلال تقديمه خدمة مميزة في ظل وجود الطواقم الطبية والفنية والإدارية المتمكنة.