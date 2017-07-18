أكثر من 200 ألف مراجع لمستشفى جامعة نجران

صراحة-نجران:شهد مستشفى نجران الجامعي تزايداً في أعداد المراجعين, وذلك بعد التوسع في أقسام المستشفى والخدمات المُقدمة للمرضى.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور عوض السرحاني، أن عدد المراجعين منذ افتتاح المستشفى تجاوز 200 ألف مراجع, وأن عدد المرضى الذين زاروا العيادات الخارجية منذ بداية العام الحالي أكثر من 13610 مراجعين، فيما تجاوز عدد المرضى الذين استقبلهم قسم الطوارئ في نفس المدة أكثر من 10996 مريضاً، مشيراً إلى أن العمليات الجراحية التي أجريت منذ افتتاح المستشفى حتى وقتنا الحالي تجاوزت 250 عملية جراحية في تخصصات مختلفة.

وأبان السرحاني, أنه يجرى الآن العمل على إنجاز مشروع المستشفى داخل المدينة الجامعية الواقع على مساحة تقدر بـ 155.600 متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون ريال، ومع نهاية اكتمال المشروع ستتضاعف سعته السريرية عما كان عليه، حيث سيحتوي في مرحلته الأولى على 200 سرير، وسيستمر في التوسع حتى تصل سعته إلى 800 سرير. كما سيضم المستشفى جميع العيادات التخصصية للرجال والنساء.