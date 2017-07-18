عاصمة السياحة الإسلامية تطلق قريتها الإسلامية الخميس المقبل بمشاركة 45 دولة

صراحة-المدينة المنورة:تنطلق الخميس المقبل تجريبياً فعاليات مهرجان القرية الإسلامية إحدى الفعاليات الرئيسية لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م, تحت عنوان ” لتعارفوا “, وذلك بممشى الزهور بحديقة الملك فهد المركزية .

وأوضح المتحدث الرسمي بأسم المناسبة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس خالد الشهراني, أن مهرجان القرية الإسلامية سيستمر شهرين, إذ سيشهد مشاركة ٤٥ دولة إسلامية من دول منظمة التعاون الإسلامي على مساحة تقدر بأكثر من ٣٠ ألف متر مربع .

وأكد المهندس الشهراني أن القرية تحتوي على ثلاثة أجنحة لقارات العالم الثلاث تضم الدول المشاركة لتعرض تراثها وحضارتها لزوار ومرتادي المهرجان من أهالي المدينة المنورة وزوارها سواء من داخل المملكة أو خارجها، مضيفاً أنه تم إنشاء قاعات للعروض المرئية الخاصة بالأطفال والكبار، ومسرح تحت مسمى لوحة وطن، ومعرض تفاعلي للطفل، والمسرح الرئيسي الذي سيشهد عروضاً فلكلورية وشعبية للدول المشاركة، والمسابقات الثقافية والترفيهية، وتخصيص موقع للمأكولات العالمية التي تشتهر بها مختلف الدول الإسلامية، وغابة للحيوانات بطريقة تحاكي الغابات الاستوائية بقارة افريقيا .

ولفت أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمدينة المنورة أن توقيت إقامة مهرجان القرية الإسلامية يأتي بالتزامن مع توافد ضيوف الرحمن للمدينة المنورة قبل موسم حج هذا العام لتعريف الراغبين منهم بما تتميز به المنطقة من معالم سياحية وتراثية ، لافتاً إلى أن مهرجان القرية الإسلامية سيكون متميزاً في ظل الدعم الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمنطقة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية وفعالياتها.

وأشار إلى أن الهدف من هذا المهرجان هو التعرف على مكونات وعناصر السياحة الإسلامية التي تتميز بها المدينة المنورة بين مختلف عواصم ومدن العالم الإسلامي، وتبادل الثقافات بين شعوب تلك الدول .