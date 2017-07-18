الداخلية تحذر المواطنين من السفر إلى فنزويلا لخطورة الأوضاع الأمنية

صراحة-الرياض:حذرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى جمهورية فنزويلا لخطورة الأوضاع الأمنية هناك .

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد بتوقيف العديد من المواطنين من قبل سلطات مطار كراكاس الدولي في فنزويلا نتيجة الأوضاع الداخلية غير المستقرة في البلاد .

وأشارت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كراكاس إلى قيام عدد من المظاهرات الشعبية التي تدعو إليها المعارضة الفنزويلية ويتخللها أعمال شغب وتخريب ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين وملاحظتها قيام مواطنين سعوديين بالقدوم إلى فنزويلا بالرغم من خطورة الأوضاع الأمنية, مؤكدة أن غالبيتهم من الطلبة السعوديين بالخارج الذين يأتون لزيارة أصدقائهم دون أدنى فكرة عن طبيعة الأوضاع الداخلية لفنزويلا مما يستوجب اتخاذهم الحيطة والحذر.

وبين اللواء الدكتور المرعول، أن وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين كافة ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات حرصاً على سلامتهم والتنسيق مع السفارة قبل السفر لأي دولة لمعرفة الإجراءات والأوضاع واتخاذ التدابير اللازمة لسلامتهم .

وقد أصدرت العديد من الدول بيانات تحذيرية لمواطنيها من السفر إلى فنزويلا في ظل الأوضاع الأمنية هناك .