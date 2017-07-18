مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة يشارك في مهرجان سوق عكاظ 11

صراحة-مكة المكرمة:يشارك مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مهرجان “سوق عكاظ” في دورته الـ11 .

وأوضح مدير عام المجمع الدكتور محمد بن عبدالله باجوده, أن المهرجان تظاهرة حضارية وتعبير عصري للدلالة على اهتمام قيادتنا الحكيمة بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة، مبيناً أن مشاركة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة سنوياً عبارة عن عرض عملي حي لزوار المهرجان من قبل فنيي المجمع مروراً بمختلف مراحل تصنيع الكسوة ونسج الآيات القرآنية على حزام كسوة الكعبة أمام الزوار .

ولفت إلى أن مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة صورة ناصعة من عناية واهتمام ولاة الأمر – رعاهم الله – بالحرمين الشريفين وقاصديهما منذ عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله – حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المتمثلة في حياكة ثوب الكعبة المشرفة بأيدي وطنية مؤهلة باستخدام معدات وآليات متطورة في الخياطة والنسيج والصباغة .

وأفاد الدكتور باجوده أن عدد زوار المعرض في يومه السادس بلغ أكثر من 13000 زائر, حيث تم توزيع بعض الكتيبات التي تخص مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة لزوار الجناح بالإضافة لماء زمزم .