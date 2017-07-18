التجارة” تضبط مستودع أحبار طابعات في جدة يحوي أكثر من 6000 وحدة مغشوشة

صراحة-الرياض:ضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار خلال مداهمة مستودع في حي الشرفية بمحافظة جدة أمس الأول (6126) وحدة مغشوشة مخالفة لنظام العلامات التجارية من أحبار الطابعات ومستلزماتها.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن الفرق الرقابية وقفت على المستودع الذي يقوم بتعبئة وتزوير العلامات التجارية لأحبار الطابعات، وضبطت وحجزت منتجات مخالفة ومغشوشة يبلغ عددها (5415) عبوة حبر لعلامات تجارية معروفة، بينها عبوات منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة تحمل علامات تجارية مختلفة من الداخل والخارج، كما تمت مصادرة (430) ملصق لتعريف المنتجات و(281) كيس فارغ مطبوع عليها إحدى العلامات التجارية الشهيرة.

وباشرت الفرق الرقابية على الفور إغلاق المستودع إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري وضبط وتحرير المخالفات، كما تم استدعاء صاحب المستودع لفرع الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

ويأتي ذلك امتداداً للجولات الرقابية التي تنفذها وزارة التجارة والاستثمار على المستودعات، وجميع المنشآت التجارية، للتحقق من نظامية أعمالها وسلامة المنتجات، وحماية المستهلكين من أخطارها، وتطبيق الأنظمة على المخالفين.

وتشدد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد. وتدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.