أمانة المدينة تزيل ثلاث مزارع وعدد من التعديات

صراحة – خالد الحسين : أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة مُمثلة في البلديات الفرعية والضواحي بمشاركة الجهات الأمنية مزرعتين مُخالفة بطريق حائل بالإضافة إلى إزالة أسلاك شائكه, وشبوك, وعقوم ترابية ضمن نطاق بلدية العاقول ومزرعة مُخالفة بطريق الخليل تابعة لبلدية العيون.

وأكد وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المُكلف المهندس أحمد يغمور، أن الأمانة ماضية في إزالة مثل هذه التعديات محذراً المواطنين عدم التعدي على الأراضي سواء بالتسوير أو بالبناء.

وبين أن قنوات الأمانة تستقبل البلاغات التعديات من خلال الاتصال بالرقم الموحد لعمليات الأمانة 940 أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android وApple store) أو عبر حساب الأمانة في التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah @ ) .