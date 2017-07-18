“الصحة” تدشن وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى الملك سلمان بالرياض

صراحة – نواف العايد : دشنت وزارة الصحة أمس، وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك سلمان بالرياض بسعة سريرية تبلغ 6 أسرة مزودة بأحدث الأجهزة التقنية.

وأوضحت الوزارة أن الوحدة تُعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة لتتواكب مع النهضة الصحية التي يشهدها مستشفى الملك سلمان على جميع مستوياته، وستؤتي ثمارها في تقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة لعموم المستفيدين من خدماته، مبينة أن الوحدة تأتي ضمن برنامج تطويري شامل لمستشفى الملك سلمان بالرياض، وستسهم – بإذن الله – في تقديم خدماتها للمرضى من الأطفال، وتخفيف العبء والإسهام في زيادة الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة للكبار.