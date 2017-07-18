فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة يستبدل مفصل عنق الفخذ المكسور بمفصل صناعي لمريضين

صراحة – فيصل القحطاني :تمكن فريق طبي بقسم العظام بمستشفى جنوب القنفذة العام من إجراء عمليتين جراحتين ناجحتين لحالتين تعانيان من كسر في مفصل عنق الفخذ بسبب حوادث سقوط منزلية.

وأجريت الحالة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 80 عاماً والحالة الأخرى لرجل يبلغ من العمر 70 عاماً ،وبحمد الله نجح الفريق الطبي في استبدال المفصل المكسور لعنق الفخذ بمفصل صناعي “الباي بوللر” لكلا الحالتين.

وغادرت الحالة الأولى المستشفى، وهي بصحة جيدة،وتمارس حياتها بشكل طبيعي ،فيما الحالة الأخرى مستقرة ومرقدة في المستشفى للمتابعة .