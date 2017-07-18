جامعة أم القرى تنظم برنامجاً تدريبياً في الإحصاءات المالية لـ 70 متدرباً لممثلي الجهات الحكومية بمكة

صراحة – محمد المحسن : تنظم جامعة أم القرى ممثلة في وحدة التطوير الإداري بالتعاون مع وزارة المالية يوم غد البرنامج التدريبي لـ 70 متدرباً من كافة الجهات الحكومية بمكة المكرمة تحت عنوان ” إحصاءات مالية الحكومة ” ، وذلك بالقاعة المساندة لقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية .

وثمن مدير وحدة التطوير الإداري بالجامعة فهد الشريف ثقة وزارة المالية بالقدرات والامكانيات التي تحتويها جامعة أم القرى لتنفيذ مثل هذه البرامج التطويرية لعدد من منسوبي الجهات الحكومية بمكة المكرمة كإمارة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي والبالغ عددهم نحو 70 متدرباً والذين سيقدم لهم البرنامج التدريبي تحت عنوان ” إحصائيات مالية ” على مدار يومين ، مشيراً أنه تم إعداد حقيبة تدريبية تلبي الجانب التدريبي لهذا الشأن .

وبين أن وحدة التطوير الإداري بالتعاون مع وزارة المالية ستتولى الاشراف وتنفيذ البرنامج خلال فترة انعقاده من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً ، مقدراً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، مشيداً بمتابعة وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو لوحدة التطوير الإداري مما كان له الأثر الإيجابي في تميز الوحدة في عدد من الجوانب وإقامة الدورات ذات المخرجات العالية والمعتمدة من ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.