البيئة : السماح باستيراد المواشي الحية من دولة البرتغال

صراحة – خالد الحسين : أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السماح باستيراد المواشي الحية الأغنام (ضأن، ماعز) والفصيلة البقرية لغرض الذبح والتربية من دولة البرتغال، وذلك ضمن خطط الوزارة في فتح قنوات جديدة لاستيراد المواشي الحية.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، أن هذا الفسح جاء بناء على تقرير الفريق الفني السعودي الذي زار دولة البرتغال، وأوصى بذلك لزيادة مجالات الاستيراد أمام المستثمرين والراغبين في الاستيراد عبر عدة دول، وذلك بما يتناسب مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وكذلك الشروط الخاصة بالمملكة العربية السعودية التي من ضمنها أن تكون جميع إرساليات الأغنام (ضأن ، ماعز ) والفصيلة البقرية لغرض الذبح والتربية ، مصحوبة بشهادة صحية من الجهات الحكومية المختصة بعد تعديلها بما يتناسب مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وكذلك الشروط الخاصة بالمملكة , وأن تكون الإرسالية الحيوانية المراد تصديرها إلى المملكة العربية السعودية مرقمة، وحجرها لمدة لا تقل عن ( 21) يوماً بأماكن العزل المعتمدة ، وبإشراف كامل من السلطات الحكومية بوزارة الزراعة على أن يوضح تاريخ دخول وخروج الإرسالية من أماكن العزل بالشهادة الصحية البيطرية , وفحص جميع الابقار المستوردة باستخدام اختبار (Tuberculin Test) ضد مرض السل البقري في فترة الحجر التي لا تقل عن 21 يوماً بأماكن العزل المعتمدة , ومعالجة الحيوانات المراد تصديرها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية خلال فترة الحجر , وتتعهد الشركات المستوردة للأبقار لغرض التربية داخل المملكة برفع تقرير متابعة بشكل نصف سنوي للإدارة المختصة بهذه الوزارة .

كما تتضمن الشروط إرفاق نتائج الفحوصات المخبرية مع الشهادة الصحية البيطرية للإرسالية المراد تصديرها للمملكة للتأكد من سلامة الإرسالية من الأمراض المعدية وخصوصاً السل البقري، واللسان الأزرق والبروسيلا ومرض نظير السل , ومراعاة تطبيق نظام الرفق بالحيوان في جميع مراحل الاستيراد , وتخصيص محجر حيواني في البرتغال لتصدير المواشي الحية للمملكة خلال العامين القادمين وبعد الانتهاء منه يتم زيارته لتقييم الخدمات المقدمة وملائمة الموقع والاشتراطات الصحية البيطرية لموقع عزل الحيوانات الحية تمهيداً لاعتماده.

وأهابت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمستثمرين أو الراغبين بالاستيراد من دول أخرى إلى التقدم بطلب ذلك حتى يتسنى لهذه الوزارة إتمام الإجراءات النظامية حيال ذلك.