(البحري) توقع اتفاقية إنشاء شركة عالمية للخدمات اللوجستية

صراحة – محمد المحسن : وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم) اليوم، اتفاقية مع مجموعة “بولوريه” الدولية لإنشاء مشروع مشترك جديد للخدمات اللوجستية.

وسيلبي المشروع احتياجات العملاء في المملكة والمنطقة بشكل عام، كما إنه يمثل خطوة ضمن جهود (البحري) و(بولوريه) للخدمات اللوجستية التوسعية في عالم إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد سريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيحقق المشروع، الذي سيكون مقره الرئيسي بالرياض، الاستفادة القصوى من المنصة اللوجستية والانتشار العالمي لمجموعة (بولوريه)، إلى جانب خبرة شركة (البحري) الواسعة في مجال النقل البحري وقطاع الخدمات اللوجستية على الصعيد المحلي، وقاعدة عملائها الواسعة، وأسطولها من السفن المتطورة متعددة الاستخدامات، وستعمل الشركة الجديدة على تقديم حلول متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد للشركات الكبرى في أنحاء المنطقة وللشركات العالمية التي لديها تعاملات تجارية مع المملكة.

وتمتلك (البحري) الحصة الأكبر في المشروع المشترك، الذي سيعمل تحت اسم: “البحري بولوريه للخدمات اللوجستية”، وذلك بنسبة 60%، في حين تملك (بولوريه) حصة الـ 40% المتبقية.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لـ (البحري) علي الحربي: ” نحن فخورون بشراكتنا مع شركة مرموقة ذات سمعة عالمية مثل بولوريه للخدمات اللوجستية، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الخدمات اللوجستية”، مبيناً أن القدرات العالمية التي تمتلكها بولوريه في مجال إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد ستسهم مع خبرة (البحري) العميقة إقليمياً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في فتح مجالات تعاون جديدة وكفاءات تشغيلية قوية تكفي لدعم المشروع الجديد ليصبح شريك الخدمات اللوجستية المفضل لدى جميع شركات المنطقة.

وأفاد أن دخول مجال إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية يعد امتداداً طبيعياً لأعمال شركة النقل البحري، وسيساعد في التحول من تقديم خدمة نقل البضائع من المرفأ إلى المرفأ إلى نقل البضائع من البوابة إلى البوابة، مبديًا عن فخره بهذه المبادرة التي ستسهم في تحقيق هدف مهم ضمن رؤية المملكة 2030 المتمثّل في تحفيز الاقتصاد من خلال إنشاء مركز لوجستي عالمي في المملكة.