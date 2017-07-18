انطلاق مهرجان “جدة حكايتنا”

صراحة – محمد المحسن : ينطلق اليوم مهرجان جدة “حكايتنا” بتنظيم مجلس التنمية السياحي بمحافظة جدة، وجمعية مراكز الأحياء بجدة ويستمر تسعين يوماً على مساحة 50 ألف متر مربع على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بجدة.

ويُعد المهرجان من أهمّ الوجهات العائلية في فترة الصيف حيث التسوّق للكبار والألعاب والترفيه للصغار، حيث حرص القائمون على المهرجان على إتاحة جميع المرفقات التي تسهّل للعائلة الاستمتاع .

ويُعتبر المهرجان داعمًا للأسر المنتجة حيث أقيمت خيمة كاملة للمنتجات اليدوية وبهذه المبادرة تساعد جمعية مراكز الأحياء على تكاتف المجتمع وتقوية الروابط الاجتماعية ، بالإضافة إلى تعزيز الدور السياحي لمدينة جدة.

مما يذكر أن مهرجان جدة حكايتنا يُعد من أضخم المهرجانات في مدينة جدة ، ويتضمّن العديد من الفعاليات الممتعة لأفراد العائلة ، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى ، ويضمّ خيمة للتسوّق وخيمة الأسر المنتجة الخاصة بالسيدات ، وتضم الأعمال اليدوية المبدعة والمأكولات المتنوعة ، كما يضم المهرجان قسمًا خاصًا بالمطاعم والمأكولات وقسم الترفيه والألعاب وحديقة الحيوان ، بالإضافة إلى خيمة العروض والمسرح حيث الجوائز والسحوبات اليومية والتي تتضمن الجوائز النقدية والسيارات والمجوهرات والتذاكر والكوبونات ، كما يضم أول حديقة العاب في المهرجانات للأطفال عبارة مدينة الدب بلي ومدينة ترامبولين.