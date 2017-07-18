مسرحية “جنون بشر” بسوق عكاظ .. تعالج المبالغة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

صراحة – خالد الحسين : ناقشت مسرحة “جنون بشر” التي قدمت ضمن العروض المسرحية بسوق عكاظ الـ 11 أمس بقاعة فهد ردة للفنون بالطائف المبالغة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيل ميديا” ، من تأليف وإخراج جميل الشايب .

وتدور فكرة المسرحية حول مشكلة بخل الأب على أبنائه وولعه الشديد بالمال حتى مرحلة الجنون ، إضافة لتفرقته في التعامل مع أبنائه ، فيما تحمل المسرحية وفِي غمرة انغماس الأب في البخل تتحول الأحداث بوفاته إلى صراع بين الأبناء مع تدخل الجار الجشع الذي يسعى جاهداً لشراء المنزل الذي يسكنه الأب البخيل وابنيه، وتظهر قصة السرداب الغامضة التي يكتشف فيما بعد أنها المكان الذي كان يخبئ فيه الأب الأموال وتتوالى الأحداث برغبة الابن المدلل في الحصول على المال، ليستيقظ الأب فجأة ليجد أن كل ما حدث عبارة عن حلم، فتكون بداية تصحيحه للحال التي كان يعيشها وأرغم ابنيه على عيشها.

وأكدت الجلسة التطبيقية للمسرحية التي أدارها سعود الضبعان بمشاركة الكاتب الصحفي والمسرحي محمد السحيمي والفنان عبدالعزيز عسيري والفنان راشد الورثان والمخرج محمد آل مبارك والفنان عبدالله هوساوي والمخرج المسرحي أحمد السروي على عنوان المسرحية والفكر المسرحي الذي كتب به النص والديكور الداخلي مشيرة إلى القدرات الرائعة للممثلين مما كسب رضا الجمهور إضافة إلى وضع المؤلف لرؤيته الإخراجية في العرض