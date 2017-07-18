تنفيذ استراتيجية لتنمية الموارد البشرية للمبتعثين في الجامعات البريطانية

صراحة – نواف العايد : اجتمع الملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي بمكتبه في لندن برئيس اتحاد المقاولين العرب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عضو مجلس منطقة الرياض فهد بن محمد الحمادي .

وبحث الاجتماع فتح آفاق التعاون المشترك في تنفيذ برنامج تنمية الموارد البشرية للمبتعثين في الجامعات البريطانية الذي تقوده الملحقية مع عدد من رجال أعمال سعوديين والموجه لخدمة شريحة المبتعثين في الجامعات البريطانية بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة في رؤية المملكة 2030 .

وتركز الاجتماع على مناقشة آليات التعاون في تنفيذ عنصر اكتشاف وتهيئة القيادات الإدارية الشابة خلال رحلة الابتعاث متكاملًا مع بقية العناصر في البرنامج المحددة لمحور التدريب والتدريب التعاوني للمبتعثين قبل وبعد التخرج مباشرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بالمملكة .

وأوضح الملحق الثقافي في بريطانيا أن من المتوقع له الإعلان عن البرنامج وبدء العمل فيه مطلع العام الدراسي المقبل 2018 م بعد استكمال الإجراءات اللازمة كافة من حيث التواصل والتنسيق مع الجهات الداعمة والحاضنة في كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا، مؤكدًا أن الملحقية الثقافية تعول كثيرًا على قطاع رجال الأعمال السعوديين للتعاون ودعم هذا البرنامج الوطني الطموح خدمة لأبناء الوطن المبتعثين في الجامعات البريطانية .

وأضاف الدكتور المقوشي أن الملحقية الثقافية قد بدأت فعلًا في استراتيجية البرنامج من خلال تنفيذ محور الاستقطاب للوظائف لمخرجات الجامعات البريطانية للعمل في المؤسسات السعودية الحكومية والخاصة والذي بدأت نتائجه الملموسة تبرز من خلال توظيف عدد من الخريجين في وظائف مهمة لدى الجهات السعودية المتعاونة والمبادرة إلى التعاون، موضحًا أنه لا يزال العمل جار على استكمال كافة الاتصالات التنسيقية المتعلقة بعمل البرنامج التي من أهمها بالإضافة إلى التدريب والاستقطاب، تنفيذ أسبوع للإرشاد المهني للمتوقع تخرجهم من الطلبة المبتعثين الدارسين في الجامعات البريطانية .

من جهته، أشاد فهد الحمادي بهذه المبادرة للمحلقية التي ستسفر عن تذليل كافة المعوقات التي تحول دون حصول المبتعثين السعوديين على فرص التوظيف المناسبة لأخذ مواقعهم في قيادة مستقتبل التنمية في المملكة، وأن دخول الملحقية المباشر سيسهم في الحصول على أمتيازات أكثر للمبتعثين في هذا الملف الوطني المهم ، ووصفها بأنها تصب في إكساب المبتعثين المعرفة والعلوم المختلفة إلى تمكينهم من بناء قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم المهنية والفنية والاتصالية ليكونوا قادرين ومؤهلين للقيام بالأعمال المختلفه وإتمام عمليات الانتاج بالصورة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة في وقت قياسي وبكلفة اقل .