المحمدي يدعو الجماهير لدعم ومؤازرة الأخضر الأولمبي امام المنتخب البحريني

صراحة – فيصل القحطاني : أكد مدرب منتخبنا الوطني لدرجة الأولمبي لكرة القدم صالح المحمدي على أن مرحلة الإعداد للأخضر قبل التصفيات تمت على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن المعسكر بدأ من بعد شهر رمضان واستمر بشكل تصاعدي فنيًا وبدنيًا.

وتابع المحمدي: “عملنا خلال المعسكر على جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا للتحضير للتصفيات، وخضنا خلال تلك الفترة أربعة مباريات ودية أمام المنتخبين الإماراتي واللبناني، ولا تهمنا ما آلت إليه نتائج تلك المباريات بقدر ما يهمنا الاستفادة الفنية والبدنية منها والوقوف على مستويات جميع اللاعبين قبل انطلاق التصفيات”.

وحول أولى مباريات منتخبنا الأولمبي يوم غدٍ الأربعاء أمام شقيقه المنتخب البحريني قال المحمدي: “البدايات دائمًا ما تكون صعبة نوعًا ما، لكن بكل تأكيد عملنا خلال فترة المعسكر على التحضير الفني والنفسي لها، ومنتخب البحرين منتخب قوي ويحترم ونعرفه جيدًا من خلال لعبنا معه في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2016 التي أقيمت في مملكة البحرين أكتوبر الماضي، وكذلك الحال مع المنتخب العراقي الذي واجهناه في ذات البطولة، ونسأل الله التوفيق للأخضر”.

ووجه مدرب منتخبنا الأولمبي صالح المحمدي في ختام حديثه الدعوة للجماهير لدعم ومؤازرة الأخضر خلال مباريات التصفيات، مؤكدًا أهمية المباريات، ومتمنيًا التوفيق لمنتخبنا في مجريات التصفيات والظفر ببطاقة التأهل عن المجموعة.