سوق عكاظ يزيد نسبة التنشيط السياحي بالطائف وتوقعات بـتجاوز 600 ألف زائر

صراحة – محمد المحسن : أكد مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف خالد بن حامد القهرة أن سوق عكاظ يمثل رافدا أساسيا من روافد السياحة في محافظة الطائف، وعامل جذب للسياح لحضور فعالياته والاستمتاع بما فيه من أنشطة، بوصفه يتزامن مع موسم صيف الطائف 38 ، وذلك بلا شك خدمة للسياحة في الطائف وسط دعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين ،أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشراقية العليا لسوق عكاظ .

وأوضح القهرة أن القيمة المضافة بتزامن سوق عكاظ مع موسم صيف الطائف 38 تمثل إضافة قوية لموسم الصيف بالطائف التي تعد من أهم المدن السياحية على مستوى المملكة والوطن العربي، حيث تشهد خلال هذه الفترة إقبالاً متزايداً من الزوار والمصطافين من المملكة والخليج العربي والسياح الأجانب.

وبين القهرة أنه بحسب الاحصائيات فإن عدد الزوار للطائف بشكل عام وسوق عكاظ خاص في تزايد من عام إلى عام، حيث كان العدد في بدايات في النسخ الأولى للسوق لا يتجاوز 60 ألف زائر، حتى تجاوز في النسخة العاشرة 400 ألف زائر، متوقعاً أن يرتفع العدد في النسخة الحادية عشر ويتجاوز الـ 600 هذا العام، في ظل الاستعدادات والتجهيزات الجيدة والفعاليات والأنشطة المميزة التي شهدتها النسخة الحالية في ظل الدعم اللامحدود من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشراقية العليا.

وأضاف مدير سياحة الطائف أنه حسب توجيه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة أن تعمل جميع القطاعات بالهيئة على دعم وتطوير وتنظيم فعاليات وأنشطة سوق عكاظ وما شهدته النسخة الحالية من تغيير كبير في الفعاليات والانشطة مما جعلها نقطة انطلاق جديدة لفعاليات مميزة في عكاظ للأعوام القادمة، مبيناً أن سياحة الطائف عملت على دعم إدارة سوق التي قامت بجهود مميزة لإنجاح هذه الفعاليات في دورتها الحالية، حيث قامت سياحة الطائف بتكثيف الحملات الرقابية على مرافق الإيواء السياحي للوقوف على مدى استعداداتها و خدماتها التي تقدمها للمصطافين والزوار .

وأبان مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف خالد بن حامد القهرة أنه منذ بدء إجازة الصيف نفذت فرق التفتيش الميداني بالهيئة أكثر من 300 زيارة لمرافق الإيواء السياحي والفنادق والشقق المفروشة والنزل السياحية، مشيراً إلى أن الجولات الرقابية مستمرة وفقاً لخطط العمل الموسمية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير ‏سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بهدف ضمان تجويد الخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء من الزوار والمصطافين، حاثاً في الوقت ذاته المستثمرين وأصحاب مرافق الإيواء السياحي على بذل مزيد من الجهد والعمل لتقديم خدمات مميزة والارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار ومصطافي محافظة الطائف خاصة وأن المحافظة تشهد هذه الأيام وبالتزامن مع موسم الصيف إقامة فعاليات النسخة الـ 11 لسوق عكاظ والذي يستضيف عدداً كبيراً من المثقفين والأدباء .