الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر جدول الدور الأول من دوري أندية الدرجة الأولى والثانية

صراحة – فيصل القحطاني : أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مسابقة الدور الأول من دوري الدرجة الأولى 2017- 2018م، الذي سينطلق يوم الثلاثاء 21 / 12 / 1438هـ الموافق 12 / 9 / 2017م على أن ينتهي الدور الأول يوم الأربعاء 2 / 4 / 1439هـ الموافق 20 / 12 / 2017م .

وسيشارك في الدوري (16) فريق هي: الخليج – الوحدة – نجران – النهضة – العروبة – القيصومة – الشعلة – ضمك – هجر – الحزم – الوطني – النجوم – الطائي – الكوكب – جدة – المجزل .

وأكدت اللجنة في تعميمها أحقية كل نادي بالاستفادة من قرار الاتحاد السعودي بالمشاركة بـ(3) لاعبين غير سعوديين على أن يكون (واحد) من مواليد المملكة العربية السعودية.

جدول الدور الأول لدوري الدرجة الأولى للموسم 2017-2018 http://adm.thesaff.com.sa//App_Layout/pdf/1st%20%20league%202017-2018.pdf …

جدول دوري الدرجة الثانية للموسم 2017-2018

المجموعة 1

http://adm.thesaff.com.sa//App_Layout/pdf/2nd%20league%20-%20Group%20A%202017-2018.pdf …

المجموعة 2

http://adm.thesaff.com.sa//App_Layout/pdf/2nd%20league%20-%20Group%20B%202017-2018.pdf …